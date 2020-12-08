桃園跨年晚會將在高鐵桃園站前廣場打造「桃樂園」，持市民卡還有機會抽中轎車，桃園市長鄭文燦8日邀請民眾帶著滿滿的正能量，迎接嶄新一年。（蔡依珍攝）

桃園跨年晚會將在高鐵桃園站前廣場打造「桃樂園」，持市民卡還有機會抽中轎車，桃園市長鄭文燦8日邀請民眾帶著滿滿的正能量，迎接嶄新一年。（蔡依珍攝）

桃園跨年晚會將在高鐵桃園站前廣場打造「桃樂園」，持市民卡還有機會抽中轎車，桃園市長鄭文燦8日邀請民眾帶著滿滿的正能量，迎接嶄新一年。（蔡依珍攝）

桃園跨年晚會將在高鐵桃園站前廣場打造「桃樂園」，持市民卡還有機會抽中轎車，桃園市長鄭文燦8日邀請民眾帶著滿滿的正能量，迎接嶄新一年。（蔡依珍攝）

桃園跨年晚會將在高鐵桃園站前廣場打造「桃樂園」，持市民卡還有機會抽中轎車，桃園市長鄭文燦8日邀請民眾帶著滿滿的正能量，迎接嶄新一年。（蔡依珍攝）

「2021桃樂園Wonderland跨年晚會」將在高鐵桃園站前廣場登場，由動力火車熱情開唱，高爾宣、品冠等人賣力演出，A-Lin陪伴大家倒數，最後再由八三夭壓軸演出，桃園市長鄭文燦感性表示，今年是辛苦的防疫年，希望打造樂園帶大家一掃憂鬱，幸福平安迎接2021年。

鄭文燦表示，桃園跨年演唱會卡司、場地、獎品、主持人及贊助商陣容都十分堅強，攜手跨年晚會的主持人Sandy與阿Ken公布跨年卡司，表演卡司由搖滾天團動力火車揭開序幕、金曲歌王翁立友、最潮饒舌歌手高爾宣、饒舌才子J Sheon、饒舌新星Spark、最強女聲黃美珍、金曲氣質才女孫盛希、回憶殺歌手品冠、「最夯CP」陳零九與邱鋒澤、活力四射的樂天女孩等，輪番帶來熱力四射的演出。

晚會最高潮由靈魂歌姬A-Lin演唱，和第一線的防疫英雄一起倒數，共同渡過2020年最後一刻，再交棒給熱血樂團八三夭擔任壓軸後演出。「國師」唐綺陽也首度參與跨年盛事，帶領現場和電機機前的觀眾一同穿越時空解密2021。

Spark和動力火車也特別開金嗓為跨年演唱會暖場，年僅20歲的Spark還是資訊系大二生，將首度登台獻上跨年處女秀，會備好組曲嗨翻現場民眾。擔任開場的動力火車一度口誤說要6點就開唱，讓Sandy與阿Ken笑說要獨撐1小時，連忙改口呼籲大家6點59分就要鎖定電視機前一起瘋跨年。

「我們有最強的對手！」鄭文燦笑說，五月天在棒球場開唱，但自己對青埔跨年信心滿滿，絕對精采可期，晚會也將結合桃園市民卡，只要持卡到現場感應條碼，就有機會抽中Nissan All New Sentra旗艦版汽車、台鈴智慧雙輪電動機車eReadyFun、FUJI愛沙發按摩椅等大獎。

Sandy與阿Ken直呼好羨慕，鄭文燦也透露明年將推出「認同卡」，開放未設籍桃園的民眾也能辦卡享受好康優惠，但語帶保留笑說：「能不能抽獎再讓我想一下！」

鄭文燦也提到，即起至「樂遊桃園」IG或跨年晚會官網參加活動，有機會獲得「VIP PASS」，在舞台前搖滾區，近距離觀賞歌星熱力演出。

鄭文燦強調桃園為國境防疫第一線，如同千手觀音不會漏接每一顆球，呼籲參加跨年活動，務必戴上口罩、配合量測體溫，共度安全的跨年夜。

Sandy與阿Ken笑說桃園跨年不只有動力火車，捷運、高鐵也都非常方便，尤其捷運將41小時不收班，呼籲民眾可以「搭乘捷運至A18站，走1號出口」、「搭火車至桃園火車站，轉乘跨年專車-桃園線(紅線)」，開車前往者可走「國2大竹交流道，接臺31線右轉高鐵站前西路」即可抵達會場，歡迎大家12／31相約在桃園，一起迎接幸福美好的2021！

動力火車開金嗓為桃園跨年演唱會暖場

Spark將首度在桃園登台獻上跨年處女秀

(中時 )