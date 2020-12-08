消費金融最大外銀花旗銀行，最令銀行同業羨慕的信用卡活卡率，花旗(台灣)銀行消費金融總事業群負責人慕嘉（Muge Yuzuak）表示，將在集中行銷策略於花旗現金回饋PLUS鈦金卡、花旗寰旅卡、Citi Prestige卡的三張信用卡權益升級優惠，同時，七成卡友都持有的現金回饋PLUS鈦金卡，回饋策略一致為兩項，一是國內外不限消費通路均2％回饋，二是新戶申辦最高可享行動支付10％回饋。

「簡單化信用卡策略，是花旗提升信用卡服務「品質」的重要措施」，慕嘉說，現在起全面啟動權益升級服務，提供信用卡友煥然一新的消費模式，重要的是同時結合花旗行動生活家APP升級，協助客戶更直覺、無痛點地使用信用卡及享受數位金融服務。

花旗(台灣)銀行此次的調整，目的在於提高已發出的逾285萬張信用卡的使用率，增加卡友與銀行的黏度。截至今年九月，花旗信用卡活卡率超過75％，和土洋銀行最大發卡行中信銀行的65％，超出甚多。

慕嘉亦強調，花旗為提供客戶精緻的金融服務，需要在整體消金業務上進行更多相關投資，這已獲得集團的實際行動，包括數位體驗、系統升級等。

(工商 )