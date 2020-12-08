疫苗或可助扭轉大局，但預料短期經濟損失無可避免。對於2021年投資展望，富達國際認為應「掌握新現實」，股票估值被推高，表面上仍存機遇，但需注意突發的類股輪動。在不少投資機構提出2021年持續樂觀的看法，富達國際投資團隊提供較不一的投資報告。

富達國際全球資產管理投資長Andrew McCaffery指出，在2020年，基於美國聯準會等主要央行支撐流動性，投資者始終選擇相信市場處於可預期的最佳情境。但他憂慮這種樂觀情緒，將未必符合2021年的現實經濟狀況。美國政府已作出大規模投資，以支撐封鎖期間的經濟，加上鑑於美國國會可能會處於分裂狀態，或令再度推出刺激經濟的財政政策受到掣肘，這可能會導致美國經濟復甦步伐放緩。假若在全球等待疫苗普及期間，美國為控制疫情而實施更多限制措施，將使美國經濟短期內有出現二次衰退（double-dip recession）的危機。

Andrew McCaffery進一步指出，部分美國大型股的估值似乎已脫離現實，當中部分大型股的本益比已逾100倍。除非這些大型股的2020年及2021年獲利符合目前的市場預期，否則股價前景仍脆弱。鑑於目前科技巨頭佔標準普爾500指數比重逾五分之一，任何修正都會為大盤帶來巨大影響。

不過， Andrew McCaffery也表示，然而，撇開表面，市場仍存在不少投資機會，基於部分股份估值仍受到疫情肆虐影響，因而與其長期發展趨勢出現分歧。投資者或需要迅速採取行動，在市場仍介乎風險胃納「增加/減退」（risk on/off）的狀況下，抓住逢低吸納的機遇。視乎疫情、疫苗及任何應對政策的發展，市場有可能出現資金急速由非景氣循環股轉投景氣循環股，抑或是反向的急劇類股輪動，不過銀行及石油企業仍將承受結構性壓力。

(工商 )