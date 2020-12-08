微風集團入主阿舍乾麵今年滿10年，不僅如成為美國第一大快煮麵品牌，9月更拿下美國商業權威雜誌「Inc.」2020評選「全美前5000企業食品11強」成績，也是歷年來台灣唯一入榜食品業，今年受惠疫情「宅經濟」自煮潮商機，阿舍乾麵全年營收有望倍數成長，上看8億元，明年擴廠新增產線，將強攻海外市場，目標超越20億元。

據了解，2020年阿舍年營收預計達8億元，其中一半以上都來自海外市場，為此迎來龐大海外市場，而在10月買地準備擴廠，預計明年暑假可啟用，而據微風集團指出，接手阿舍乾麵最大成就就是把傳統生麵廠導入創新科技化，且七成自動化，控管食安品質，未來擴廠產線亦將由現有六產線擴展至八條產線。

阿舍乾麵可以說是目前風行全球乾拌麵始姐，且因名人品牌加入市場而讓全台乾拌麵市場競爭激烈，甚至掀起一片明星代言人行銷，而微風的阿舍乾麵反而沒有任何明星代言，直接國際化轉往海外市場，尤其是2019年打入美國Costco通路一戰成名，挹注今年營收有望從去年4億翻轉至8億元。

下周阿舍乾麵將首度於台南麵廠宣佈2021年全新計畫與全球年度代言人，屆時強打海外市場計畫有賴新廠產能執行。

(工商 )