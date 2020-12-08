台南歸仁農場晚間5點多傳出草叢火警，煙霧由北風吹向高雄市，北高雄地區到市中心苓雅區，都能聞到異味。據《空氣盒子》網站顯示的高市今晚空氣品質圖，令人驚嚇。高雄市環保局指出由微型感測器數據，北高雄的岡山、湖內、路竹、阿蓮區到橋頭、楠梓、左營，北高雄監測到的pm2.5濃度一度破百。

高雄市區晚間傳出異味通報，遍及臉書及PTT社群均有網友反映，通報範圍從鳳山、新左營、苓雅區衛武營都有人回報空氣有燒焦味，監測pm2.5濃度一度破百。市民紛紛將窗戶緊閉，減輕煙異味帶來的不適感。

歸仁沙崙納骨塔農地晚間傳出火警。（台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真）

台南歸仁區農場起火，濃煙影響到高雄市。（高市環保局提供／林宏聰高雄傳真）

據網友們回應表示，「難怪我晚上到陽台一直覺得有燒東西的味道」、「高雄市到處都是味道」、「鳳山空氣也遭殃⋯⋯」、「應該燒很久了！下午我就有聞到了」、「新左營附近味道很濃」、「下班味道很重」、「苓雅區衛武營這裡也有味道好臭，聞到頭痛了，家裡門窗都關起來開空氣清淨機」、「太離譜了啦，怎麼會這樣燒，空氣非常嚴重污染」、「鼓山區十二樓都聞到濃濃的味道」、「高鐵站內戴口罩仍然很明顯的味道」、「草衙都有聞到燒東西的味道了」、「前鎮霧茫茫」、「小港也有聞到」。

高雄市環保局表示，在17:42已接獲阿蓮區民眾異味陳情，經比對空氣微型感測器數據，查看出首先出現高值地區亦為阿蓮區，經環保局巡查人員自阿蓮國中一路追查至台南市，於18:40至現場發現為台南歸仁區一處雜草大火，適逢今日北風強勢助長，燃燒產生之異味大量吹向高雄市區，台南市消防單位已全力在滅火，火勢正減小中。此次燃燒異味隨偏北風，經北高雄蔓延至整個高雄市區，因火勢猛烈，環保局呼籲今晚民眾儘量不要外出運動，若外出時記得戴上口罩作好自身防護。

台南市政府消防局亦指出，初估燃燒面積約8公頃，火勢很大，因現場水源缺乏，啟動循環式送水方式滅火，至晚間8時許已逐漸將火勢控制。

(中時新聞網)