澳洲莫里森政府即將在星期三推出一新項法律，要求谷歌(google)和臉書(Facebook)這兩大網路集團，支付訊息費用給媒體集團，若未能達成商業協議，將會由政府介入仲裁。主要目的就是為了保護新聞行業，當然此舉也引發2大網路集團的反對。

The Conversation報導，澳洲財政部長喬許·福萊登堡（Josh Frydenberg）在星期二旳記者會上表示，政府希望網路集團與新聞業方面達成都可接受的協議，但是萬一無法達成，那麼仲裁就會開始。

澳洲廣播公司(ABC)和SBS電視台都將是這項立法的受益媒體，他們期待這樣的法律已經很久了，不過落實法律，還要等到明年由議會處理細節。

澳洲通訊部長保羅·弗萊徹（Paul Fletcher）表示，ABC表示將會把收到的收入，用於地區新聞業，以健全整個媒體行業。

財政部長佛萊登堡說，政府的意圖是「確保網路數位世界的規則與現實世界一致，能夠維持我們澳洲的媒體格局，這是公正且平衡的立法。」

他解釋說：「我們的資訊生活受到網路的強烈影響，自2005年以來，各行業在平面廣告上的花費下降了75％，而網路廣告則增加了8倍。」

這將造成利益的不平衡，Facebook、NewsFeed和Google轉錄媒體的資訊，過程卻是無支付的。

佛萊登堡說這個立法計劃是「世界第一回」，全世界也都在關注澳洲的立法與日後的運作。

澳洲智庫團體澳大利亞研究所(Australia Institute’s Centre)技術中心主任彼得·劉易斯（Peter Lewis）表示，「此舉將使媒體業在面對Google和Facebook的市場統治下，仍可建立可行的商業模式。」

劉易斯呼籲跨黨派支持這項立法。

(中時新聞網)