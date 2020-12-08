坐在輪椅上看世界，約為100公分的高度，反而看見生命的開闊。台新藝術大獎編舞家周書毅，近期和劇場人鄭志忠合作編舞，推出作品《阿忠與我》，周書毅表示，「這不是探討身障表演藝術，而是換一個視角看世界。」

日前演出呈現片段，只見兩人坐在輪椅上進場，並慢慢離開椅子，開始在地面上爬行和跳舞，兩人仰賴輪椅，卻也以彼此身體為支撐點跳舞。

周書毅表示，這部作品，不單單是從舞蹈出發，而是談論人在不同狀態、不同年紀之下需要依賴的事物，「我們想要探討一種依存關係，當我們年紀到了，身體狀態所需，就會需要依賴呼吸器、依賴輪椅，生命是需要另一個生命或是物體支撐，這是一件重要的事。」

與周書毅共舞的鄭志忠，投身劇場工作30年，自小因小兒麻痺不良於行，因19歲那年聽了導演李國修演講後，改變他的人生，從此踏入劇場界，2005年曾為樂生療養院的去留，或走或爬，以健行方式請願，以實際行動投入社會運動。

鄭志忠表示，劇場可說是他與世界溝通的方式，「這次是我第一次和專業舞者同台演出，在身體的接收與給予之間，這種碰撞，可能性很大。」

周書毅表示，在創作過程，他推著坐在輪椅上的鄭志忠到街上，才發現原來對一般人而言，看起來沒有障礙的空間，對輪椅族群的人而言，有許多需要閃避的點。

他表示，這樣的經驗，讓他理解，真正的平權是互相聆聽，「當我們不再談論痛苦、遭遇，而是找到一個平衡點，聆聽他人與真正的交流，這是劇場關心社會，值得去探討的點。」

(中時 )