CDP（原碳揭露專案）評鑑公布2020年氣候變遷報告，台達電在企業「氣候變遷 」與「水安全」兩大環境主題評鑑結果中，均獲得評級「A」的殊榮，是台灣業界首度獲得雙「A」的企業，以今年全球參與CDP評鑑的企業高達9600家、史上最多來說，台達電獲得兩項A級評鑑實屬不易。

台達電永續長周志宏表示，台達電於2015年簽署《We Mean Business》、2017年通過SBTs科學化減碳目標，承諾2025年的碳密集度比2014年下降56.6%，並在2018及2019年連續兩年達成科學減碳階段性目標，台達電亦非常重視水安全議題，除了透過基金會公益巡演8K環境紀錄片《水起．台灣》，呼籲大眾重視水資源，並在COP 25周邊會議分享節水實踐與教育推廣，內部也以效率提升與調適並重的方式，完善水資源風險評估流程，並承諾2020年用水密集度比2015年下降30%，透過雨水貯留利用、冷凝水回收、用水管控等做法，2019年用水密集度已下降24.6%，今年各廠區亦可望達標，這些努力與成果，成為台達在CDP評比脫穎而出的關鍵。

台達電表示，在2010年至2019年已累計節省314億度電，約當減少1,674萬噸碳排放，這些數據均經過第三方查證，針對水安全，2020年台達以桃園廠為示範基地，優先建立「台達水風險評估系統」，以廠區可接受的各項用水門檻做為風險評估依據，同時針對該地區未來發展與自身成長，進行缺水風險的情境模擬與推估，透過回收水提升及備援水源調度措施等，強化區域水資源韌性，2021年亦將擴大導入全台廠區，達到永續用水目的。

國際非營利組織CDP的年度環境資訊揭露和評分程序，被公認為企業環境資訊透明度的重要標準，2020年，全球超過515名擁有超過106兆美元資產的投資者為CDP簽署人，要求公司透過CDP平台揭露有關環境影響、風險和機會的資訊。今年更有超過9,600家企業回應CDP評鑑，為有史以來最多。

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