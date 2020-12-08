民進黨桃園市議員王浩宇因諷刺已故國民黨籍高雄市議長許崑源墜樓一事，引發眾怒，遭民眾提案罷免，並將於明年1月16日舉行罷免投票，但王浩宇仍頻頻四處引戰，近日又槓上同黨立委高嘉瑜。對此，台北市議員游淑慧忍不住直言，只要是被王浩宇批評的人，她都忍不住想支持。

繼日前槓上同黨北市議員王世堅，甚至指控對方是中共同路人之後，王浩宇又針對7日在中天節目中獻唱的同黨立委高嘉瑜開砲。對此，游淑慧今(8日)在臉書上表示，「怎麼辦？凡王浩宇批評之人，都忍不住想支持」，同時，她也為「罷王」行動加油打氣，「2021年1月16日，中壢鄉親，加油」。

此外，游淑慧也在自己臉書的留言處指出，「一種比較的等級。政治人物啊，我們取之於民，受託於民，如果連基本的下限都沒有，只要有眼的，應該都看不下去吧」、「希望2021年有一個好開頭！春回大地」。

網友們也留言回應，「議座，我中壢人一定讓你如願」、「所以議員要送暖去給甲魚嗎？」、「可是呀～高嘉瑜真的不是很OK，常常掉線欸」、「他都可以管到高雄去，內湖議員管他也不為過」、「我絕對會去投票」。

怎麼辦？ 凡王浩宇批評之人，都忍不住想支持 2021年1月16日 中壢鄉親，加油 由游淑慧 台北市議員發佈於 2020年12月8日 星期二

(中時新聞網)