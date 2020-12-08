國立高雄科技大學8日與國內三大遠洋魚類輸出業公會共同簽訂「我國籍漁船外籍船員幹部訓練計畫」，盼望解決近年來因為船員幹部短缺，導致影響漁船出港作業的問題，此計畫也是全國首例為外籍船員開設的海事人員幹部培訓課程。

台灣是海洋漁業大國，近年來受到社會產業結構變動及少子化影響，導致國人上漁船工作的意願逐年下降，因此，高科大與行政院農委會漁業署、三大遠洋漁類輸出業公會合作，共同開辦外籍船員幹部訓練相關課程，以利解決漁村勞動力外流所導致人員短缺的問題。

高科大校長楊慶煜表示，高科大在2年前合併之後，就對國家海洋政策及農漁民輔導議題相當重視，也深知必須擔負相關社會責任，因為過去對於外籍船員擔任幹部有相關限制，透過28天的專業課程訓練，除了讓外籍船員更熟悉船隻操作程序，也藉此了解國內海洋漁業的相關法律制度。

台灣區鰹鮪圍網魚類輸出同業公會理事長柯俊明表示，因為現在遠洋漁船任何魚種船隻的國內員工都非常缺乏，因此需要大量外籍船員來補充人力，但無論保險或進行任何作業程序，都必須要領有相關執照的幹部，才能合法執行作業，所以此次與高雄大學配合開辦外籍船員幹部訓練課程，對他們來說相當有益處，可以有效緩解人力不足的問題。

(中時 )