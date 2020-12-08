高雄三信家商觀光事業科設有僑生專班，高三學生今年參加教育部舉辦的華語文能力測驗，在指導老師們專業的教導下，其中一個班級35位學生全數通過檢測，皆取得聽讀能力流利級證書，也成為校內一項特殊紀錄。

該專班的學生組成多元，有來自馬來西亞、泰國、印尼以及越南等地的僑生，除了馬來西亞學生原先的華語文能力較佳之外，其餘泰國、印尼以及越南的僑生，在來台之前，華語文能力幾乎都是零基礎，儘管如此，他們經過學校老師用新的指導後，目前都已經能流利使用華語文與國人溝通。

三信家商僑生專班學生朱嘉玲表示，原本她的華語能力相當薄弱，當時還深怕在學習上會遇到障礙，但有老師耐心的教導下，讓她不再懼怕，反而引發對華語的興趣，她也在參加職場實習時，實際運用華語文與同事、客人交流，因此華語文各方面能力進步神速。

三信家商僑生專班導師葛小菱表示，她平時以生活情境引導學生學習華語文，並在考照前，依據學生不同的語言能力，取樣不同試題，一步步加強學生華語能力，這次全班都通過華語文能力測驗，他相當開心，消息傳回學生的僑居地，當地的家長及老師都與有榮焉，對於學生未來能留在台灣讀書或工作，也都非常有信心。

(中時 )