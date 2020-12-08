台中市建經協會理事長交接，由台中市社會局長彭懷真擔任監交人，映興電子董事長賴柄源（右）由豐境建設總經理邱名仕手上接下理事長一職。（盧金足攝）

台中市建築經營協會是台中市年輕又充滿活力的建築團體，邁向第11年，建築業相關菁英會員陣容堅強。（盧金足攝）

映興電子董事長賴柄源（右）8日由豐境建設總經理邱名仕手上接下理事長重任。（盧金足攝）

台中市建築經營協會是台中市年輕又充活力的建築團體，喜迎第11年，映興電子董事長賴柄源8日由豐境建設總經理邱名仕手上接下理事長一職，將打造以BIM為核心的建築工業化平台，使會員接軌國際趨勢。

賴柄源擔任台中市建經協會龍頭，號召陣容堅強的團隊，邀請日澧建設董事長張家駿、雙橡園總經理魏櫂良擔任副理事長，喬翰建設總經理張桂庭擔任祕書長，建築師莊鴻儒擔任教委會主委、聚德建設許瑞生總監擔任建材工程委員會主委，一起規畫後疫情時代的台中建築經營大計。

映興電子3月剛完成上櫃，ODM防水連接線組、大電流連接線組、開發電動車輛產業與 5G 基地台電源管理產業等新研發項目，開拓美國太陽能與台灣電動車市場直追國際趨勢。

邱名仕完成階段性任務，任期間適逢全球面臨疫情衝擊，仍將協會經營有聲有色，他表示，欣喜將台中市建經協會交棒予賴柄源，2020年全球因新冠肺炎疫情大亂，台中市建經協會原訂安排國際級講師，如MVRDV、KPF、竹中工務店、佳士得主席張丁元、內藤廣等均無法抵台演講，帶來不少挫折感。

但邱名仕隨即決定以直播方式，舉行GQ雜誌總編輯杜祖業演講，提供會員豐富的時尚趨勢，很多會員防疫期間，照常從線上充電。。

5月疫情漸緩，卡內基之父黑幼龍、知名建築師潘冀、台中精機董事長黃明和、流通教父徐重仁、台灣出版龍頭創辦者何飛鵬等皆蒞臨臺中建經，與會員進行更深入的對談。

邱名仕說，為因應法令、趨勢的快速更迭，台中市建經協會陸續舉辦「後疫情城市新生活」、「都市更新與危老的認識及機會」、「衝擊音座談會」等講座。

值得一提的是，兼顧疫情衝擊下的變更與「建築技術規則」第46條之6法條的隔音樓板實務執行作法，協助會員分析開發商能否在都更、危老政策下，創造房地產新價值。

台中市建經協會也與會員參訪高興建設「松峰」、漢宇建設「築境」、龍寶建設「仁美臻邸」與台北建案、高雄園冶獎獲獎作品，並舉行北中南高建經大會師等，雖是新冠肺炎疫情來襲的一年，會員仍收穫極大。

挑起台中市建經協會重任的賴柄源，常在世界各地視察，立下對建經協會的發展目標，BIM（Building Information Modeling）對建築產業的影響也將與日俱增，要以BIM為核心，建立更便利、更有效率的工業化管理平台是當務之急。

賴柄源表示，台中市建經協會多年來立下好口碑的「大師講座」，將繼續邀請各行業領域傑出人士，來台中分享專業與經驗。

(中時 )