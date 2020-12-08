往年在南京紫金山舉行的兩岸企業家峰會，今年首度移師廈門，明天(9日)舉行開幕式，在大陸和台灣分別設立主會場，廈門在國際會議中心，台北在國賓飯店，以視訊連線方式舉行。由於明年是大陸「十四五規畫」的起始之年，據了解，國台辦主任劉結一在致詞時，將對台商釋放利多政策。

由於新冠疫情緣故，台灣嘉賓赴陸出席會議有困難，因此今年兩岸企業家峰會在廈門、台北各自設立會場。廈門會場邀請兩岸峰會大陸理事會成員、峰會會員、企業家、相關學者、國台辦、海協會、全國台企聯及福建省領導等出席，台北會場邀請兩岸峰會台灣理事會成員、峰會會員、企業家、相關學者等。不過，兩岸企業家峰會台北會場已婉拒媒體採訪。

大陸國台辦主任劉結一明天將出席峰會開幕式並致詞。據瞭解，劉結一明天將在致辭時宣布對台商的利多措施。由於大陸今年是十三五規畫的收官之年，明年啟動十四五規畫，大陸將歡迎廣大台商投入十四五規畫，一同建設大陸。

此外，由於這是美國大選政權輪替後，也是大陸簽署加入RCEP後，國台辦主任參與的第一個公開活動，劉結一的致詞內容是否觸及中美關係和台海關係的互動，以及台灣未能參與RCEP將產生的影響、大陸如何加強與台商合作，都是外界關注的焦點。

(中時 )