有些人年輕時，追求者並不多，但隨著年齡增長後，經過環境的改變，心境與修養也越來越好，甚至散發出充滿自信的氣息，還有優雅的氣質，這也使有些女性越老反而越多人追，《搜狐》分享年紀越大，桃花運越強的3個生肖女。

1.生肖羊

生肖屬羊的女性，原本個性就很溫柔，其實一直都蠻受歡迎的，隨著年齡增長，她們沒有因此停滯學習，甚至不斷的充實自己，不僅擁有童稚與魅力，氣質也越來越好，因此走在路上時，總是能吸引路人的目光，遇到良緣的機會也很大，因此是年紀越大越有桃花運的代表。

2.生肖豬

生肖豬的女性屬耐看型的美女，看第一眼雖然很平凡，但細細品嘗後，才會發現她們越看越美，五官帶給人一種舒服的感覺，讓人想多看幾眼，因此能娶到屬豬的男人，可說是非常的幸福，而生肖屬豬的女性，個性大多較為憨直，而體態也偏圓潤，就算年紀逐漸增長，但比同齡人相比，看起來也較年輕。

3.生肖猴

屬猴的女性不僅有魅力，個性熱情奔放，屬於天生麗質型的女人，靠著亮麗的外表，身邊不乏有追求者，而隨著年齡增長，她們也活得更有自信，這也使她們更加美麗且亮眼，因此就算老了，仍是有很多男性想將她們娶回家，年紀對她們而言，根本不是問題。

(中時新聞網)