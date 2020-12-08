年終壓軸的雙12網路購物，各大電商個個摩拳擦掌，推出年底最後一波優惠，讓民眾買翻天。第一銀行看準後疫情時代民眾消費力，今年度雙12網購活動，破天荒再加碼回饋金高達12,121元，刷Wonderful星璨卡，於指定網購回饋率最高可達43％，幫全家人換iPhone 12，就趁現在。

據今年資策會MIC產業統計，雙11超級熱賣的品項依序為「3C家電（33.4％）」、「日常用品（29.4％）」、「服飾配件（18.1％）」、「食品保健（15.3％）」與「美容保養（14.6％）」，iPhone 12、護膚美妝品、洗衣球等都是熱門搶購商品。為延續買氣，第一銀行攜手熱門電商平台祭出雙12超殺商品優惠與高額刷卡金回饋，再創網購佳績。

持第一銀行信用卡於12月全月至「PChome線上購物」累積分期不限消費筆數滿121,212元送刷卡金12,121元。亦或12月12日至「momo購物網」累積分期滿6千元送1,222元、滿2.5萬元送3,888元、滿5萬送8,888元，不管買多少錢或買幾次，只要將所買的商品選擇「分期」結帳，並於指定日完成登錄，刷卡回饋金保證賺飽飽。

為提供卡友更多重選擇，第一銀行於熱門電商平台「東森購物」、「蝦皮購物」、「Yahoo！」與「生活市集」等推出雙12專屬活動，天天享滿千送120元回饋，另有超高回饋率與限量折價券活動。

以Wonderful星璨卡為例，於「生活市集」在指定日期消費並完成登錄，累積金額達1,212元最高可回饋532元，回饋率相當於43％。

此外，12月12日當天至「蝦皮商城」與「生活市集」享限量折價券，最高折3,200元。

網購沒搶到優惠，千萬別捶心肝，快到自己平時愛去的百貨，刷卡消費爽領週年慶檔期滿額回饋金。

12月起，持一銀卡至遠東SOGO、高雄漢神、義大百貨、京站時尚廣場等重量級百貨，刷卡最高3％回饋，尤其遠東SOGO週年慶最高可享1.5萬元回饋，壓軸出擊，就等您來補貨，讓一銀卡友週年慶開心購物，刷越多省越多。

卡友可下載第e信用卡APP，隨時掌握最新優惠活動，讓您樂享恣意人生。更多購物滿額回饋詳情請上第一銀行官網查詢。

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