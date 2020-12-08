國立故宮博物院邀請台達電文教基金會合作「國寶新視界8K影片」系列放映，8日於故宮文會堂舉行發表會，從故宮數位典藏中選出最具代表性的書畫、雕刻及藏經，以全世界亮度最高的8K投影機結合播放，台達電創辦人暨台達文教基金會董事長鄭崇華與故宮博物院副院長余佩瑾共同出席。

鄭崇華表示，台達8K投影廣泛應用於藝術領域，過去曾搭配美術展出和音樂、舞蹈表演，本次能受故宮邀請，於「國寶新視界8K影片」計劃中提供8K投影設備，將國寶的精緻細節完整地呈現在500吋大屏幕上，讓民眾不用排隊也能看到文物精彩的紋理，進而觸發大眾對文物的全新探索。

故宮多年來執行國家數位典藏計畫，近期進行8K影片拍攝計劃，透過8K數位科技引起觀眾對文物的新感動，包括翠玉白菜、肉形石、龍藏經，以及享有「鎮院三寶」之美名的范寬《谿山行旅圖》、郭熙《早春圖》、李唐《萬壑松風圖》，一共六件典藏被列為8K拍攝作品，故宮將在12月9日起至12月13日「國寶新視界8K影片」在國立故宮博物院的文會堂免費播映。

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