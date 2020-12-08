澳洲政府與北京當局今年在新冠疫情咎責問題上發生摩擦，加上近期一連串外交事件，陸方不斷採取貿易攻勢，讓相當依賴大陸市場的澳洲經濟蒙上一層陰霾。目前包括澳洲煤炭、大麥、鐵礦石以及葡萄酒等商品都遭到陸方加徵稅額制裁，如今連澳洲牛肉都進口大陸都遇挫，澳洲的政府機關警告，大陸下一個可能制裁的商品就是澳洲小麥。

陸澳關係持續惡化，大陸海關總署今日（8）宣布暫停澳洲牛肉企業Meramist Pty的產品進口流程，但未提供相關細節。大陸今年5月起就對澳洲牛肉加強檢驗，包括貼錯標籤、違反檢疫標準、含有禁藥等理由，先後禁止5間澳洲企業的產品進口，如今也面臨制裁的Meramist Pty則是第6家。

大陸海關總署最新數據顯示，今年前11月雙方進出口額為1,531.49億美元，年減0.9%，大陸對澳洲進口總額降至1,053億美元，年減4.9%。大陸去年從澳洲進口值1,214.32億美元，澳洲對陸享有超過732億美元的貿易順差。但若按照今年情況持續惡化，預料澳洲對陸將轉為貿易逆差。

澳洲農業資源經濟局（ABARES）日前警告，大陸可能對澳洲小賣出手，實施類似於對澳洲大麥等商品的措施。據《路透》報導，大陸並非為澳洲小麥的主要市場，去年占澳洲小麥的10%出口比重，若實施制裁可能對澳洲來說影響不大，不過面對昂貴的穀物價格，大陸今明2年的進口量將達到25年來最高水位，就算這段期間已經向美國進口，要補上空缺仍需要一段時間，加上澳洲小麥所製造的低筋麵粉在大陸占有獨特地位，要切斷澳洲小麥對大陸也是一大傷害。

但隨著陸澳貿易戰爆發，大陸對澳洲小麥出手的可能性劇增，若狀況持續惡化，澳洲農業出口總額將在下半年下降7%、至447億澳元，預估為5年來最低。

(中時新聞網)