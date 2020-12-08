台鐵瑞芳猴硐段中斷 受影響火車定期票延長使用

台鐵瑞芳－猴硐路段4日發生嚴重邊坡坍塌，預計13日恢復單線雙向通車。台鐵今晚指出，受影響的定期車票，延長使用期限至路線搶通。

台鐵表示，瑞芳－猴硐段因邊坡嚴重坍塌，路線中斷，西部往返東部列車受影響，雖立即啟動公路接駁，但考量多趟跨線列車停駛、列車班次密度有限、公路接駁不便、旅客有改搭其它運輸工具通勤等因素，為維護旅客權益、減少旅客損失，凡定期票跨越受影響區間者，比照颱風依路線中斷天數延長使用效期。

台鐵舉例，旅客持有效期民國109年12月1日至109年12月30日宜蘭－台北定期票，如果路線於12月13日恢復單線通車，可延長定期票使用期限9天，至110年1月8日。

因應這次災害，台鐵日前指出，109年12月4日起，旅客持受影響區間未使用的乘車票辦理退票，比照天然災害不扣手續費方式全額退費。

台鐵表示，只要在中斷路線恢復通車前，旅客持受影響區間的乘車票（包含當日乘車票、預售票及團體票），申請退票一律不收退票手續費。

台鐵指出，考量環島旅程也因這次災害有旅行的不便性，TR－PASS使用期涵蓋路線中斷期間者，得延長1天使用，例如指定啟用日期為11日，三日券有效期至13日，則延長使用期至14日。

(中央社)