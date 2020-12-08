鄉民的力量扳倒了世界巧克力冠軍品牌，上個月社群網站Dcard一篇文章「拒買性騷擾巧克力，福灣」，令世界巧克力冠軍陷入的私德爭議，發酵擴大成為滾雪球般的下架風暴，而當年遭到性騷擾當事人也親自留言，吐露這些年的心路歷程。她看見Dcard熱心網友發起抵制福灣的文章，在潛水多日後，在留言串貼文回應。

當年遭到性騷的當事人PO文感謝網友發聲。

她強調，事件發生後她沒有被退學，也沒有影響到成績，「這要感謝我有很強大的家人當後盾，我媽及我阿姨不但因此搭高鐵下來要學校給說法，每次開庭都會下來陪在我身邊，不管是屏東還是高雄，她們從來不缺席。」她也說明，當初要以「不適應」為由，讓她換單位，但這樣會對她以後有影響，所以後來是以真實狀況提報。

當年女學生，現在已經是人妻，她很感謝另一半的支持。「當時的男友（現在的老公）也每次都請假開車接送我們，一直陪在我身邊。」然而，她也坦然的問自己，真的走出陰影了嗎？「我覺得並沒有，性騷擾的傷害再加上後面的毀謗，讓我懷疑自己好久好久，對生活完全沒有動力，每次看到他們家的產品真的打從心裡覺得很不舒服，但這些事雖然上了新聞，但又有多少人記得呢，在此感謝原po替我發聲。 」

最後，她也不忘告訴大家「現在的我好很多了，可以很坦然面對這些事，但那些陰影是抹滅不掉的。」

據了解，這位當事人在事件發生之後，就積極展開法律行動，除了提告之外，也收集各種證據親自訴諸媒體，把整起事件來龍去脈透過報導讓更多人知道。儘管判決還她一個公道，但是身為事件的被害人，遭到性騷擾的陰影恐怕是一輩子無法抹滅的。

(中時新聞網)