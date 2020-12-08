大陸軍事雜誌認為，許多南海島礁機場設施有限，難以提供一架以上的飛機起降。圖為永暑礁機場。（圖／新華社）

據大陸老牌軍事雜誌《船艦知識》最新一期指出，大陸在南海建造的人工島礁及其上的設施很容易受到攻擊，不太可能對戰鬥任務發揮很大作用。它們距離大陸遠、面積小，簡易機場的容量有限，孤懸大海可能遭多重路線攻擊。文章還警告稱，大陸海軍尚未具備大規模進攻能力，一旦島礁受到攻擊，很難提供即時支援。

《艦船知識》曾與《航空知識》、《兵器知識》並列為中國大陸軍事愛好者心目中最具影響力的3大知識類雜誌，它在最近一期針對近幾年引發中美戰略關係高度緊張的南海島礁軍事設施進行分析。《南華早報》引述該報導稱，自2015年以來，大陸一直在將其佔有的有爭議的南沙群島上的珊瑚礁和環礁改造為人工島。美國智庫戰略與國際研究中心(Centre for Strategic and International Studies)表示，大陸還在此修建了簡易機場和其他軍事設施，並部署了高射炮和近防武器系統等裝備。

南海島礁距離大陸遠、面積小，簡易機場的容量有限，孤懸大海可能遭多重路線攻擊，在戰爭時發揮不了什麼作用。（圖／CSIS)

報導指出，這些舉動加劇了越南和菲律賓等南海主權聲索國的擔憂，他們認為，大陸在這些島礁上的軍事設施可以讓解放軍部署戰機與導彈，威脅在南海航行船隻。

在海軍相關議題上具備相當權威性的《艦船知識》指出，這些南海的人工島有4個弱點：距離大陸較遠、面積較小、簡易機場的容量有限，以及可能受到攻擊的多條航線。

該雜誌警告稱，中共海軍尚未具備任何重大的進攻能力，「這些人工島嶼在維護中國主權和維持深海軍事存在方面具有獨特優勢，但在自我防衛方面存在天然劣勢」。它還警告說，南海的島礁之間沒有連貫的連結，如果其中一個受到攻擊，其他島礁也很難提供支援。

該報導指出，以永暑礁(Fiery Cross Reef)為例，它現在只有一條跑道，沒有足夠空間與設施來同時支援另一架飛機。而且該島距離海南省三亞市1000公里，這意味著大陸最快的作戰支援艦需要20多個小時才能抵達該島，先進的多用途殲-16攻擊機亦無法在該地區進行常態性巡邏，而且很容易被水面艦艇攔截或攻擊。

此外，飛機跑道與相關設施長期暴露熱帶海洋性氣候下，維護不易，島上植被與岩石有限，所有材料都要從大陸運來，構築防護工事相當困難，運補線也容易受到攻擊。

報導分析稱，如果美國在任何衝突中支持菲律賓或馬來西亞等國，它可能會有許多方向可以攻擊島礁，例如從菲律賓的巴拉望島、南沙的東部、或麻六甲海峽發起攻擊。

(中時新聞網)