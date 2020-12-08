新冠疫情加上萊豬進口衝擊，是否將會牽動2022年縣市長選舉，持續引發各界關注，然而有媒體所作的10大政治領袖最新民調，結果顯示藍綠政治人物排名大洗牌！對此，台北市議員王世堅在政論節目上則斷言，「我認為是『合乎情理』」。

《ETtoday新聞雲》根據「領導能力」、「國際視野」、「財經專業」、「個人操守」、「個人魅力」等進行民調，侯友宜被看好度第一，鄭文燦排名第二，蔣萬安排名第三，副總統賴清德排名第四，前新北市長朱立倫排名第五。然而和上次調查相比（6月24日至26日），鄭文燦從第六名上升至第二名、蔣萬安則從第七名上升至第三名，兩人是最被民眾看好的兩位藍綠中生代。

針對此結果，王世堅在政論節目《雲端最前線》中則說，這是合乎情理、意料之中，合乎情理就是說有吻合現在社會上的民意，那麼大家普遍社會上的一些看法，其實是很吻合的，不管是國際視野，比方說財經知識或者領導力各方面，他以鄭文燦為例，總體成績其實是第六名，但因為個人的被喜愛度從第六名升到第二名，可見個人的被喜愛度很重要。

另外，兩次調查相較，陳時中以及蘇貞昌排名急遽改變，其中衛福部長陳時中雖抗疫有功，但光環逐漸退去，看好度明顯下降，從第三名下降至第八名。

有網友見狀後則是留言寫下，「侯鄭應該55波」、「非典型政治人物，這幾年退燒了，因為真的亂七八糟」、「我覺得如果2024侯友宜代表kmt出來選勝選機會很高」、「蔣萬安什麼都不用做，只要耍帥，就可以當領袖」。

(中時新聞網)