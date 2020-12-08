美國總統當選人拜登日前表態，在美國國內環境獲得強化前，將不會簽署任何新的貿易協議。經濟部長王美花今(8日)表示，將心比心，拜登要優先解決美國國內問題，可以理解。對此，資深媒體人謝寒冰怒批這一切都是民進黨自己倒貼，還要嘴硬自己沒被當盤子。

謝寒冰今在臉書上表示，美國都已經說了不會簽貿易協定，也沒有要求不可以標萊克多巴胺，一切都是民進黨自己倒貼的，結果民進黨卻還要求台灣人要將心比心。謝寒冰忍不住直言，「這是一種只要我不相信自己有倒貼，只要我嘴硬說自己絕對沒被人當盤子，就可以心安理得好好活下去的概念嗎？」

網友們也留言表示，「合理懷疑是樁腳要獨攬進口生意的」、「這個政府眼瞎心盲，不知道被啥卡到？為什麼我們人民的反應都視而不見？」、「誰要跟你將心比心啊！妳的心是黑的，我的心是紅潤的，要怎麼比？是比心算還是比悲哀呢」。

此外，經濟部則表示，部長是從拜登總統當選人的角度來解釋，先處理國內問題可理解，而部分媒體將其答覆誤植為「我們要將心比心」，甚至延伸為「要台灣人對美國將心比心」，與現場的答覆不符。

美國都已經說了不會簽貿易協定，也沒有要求不可以標萊克多巴胺，一切都是民進黨自己倒貼的～～～民進黨卻還要求台灣人要將心比心～～～這是一種只要我不相信自己有倒貼，只要我嘴硬說自己絕對沒被人當盤子，就可以心安理得好好活下去的概念嗎？ 由謝寒冰發佈於 2020年12月8日 星期二

(中時新聞網)