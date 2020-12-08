印尼移工來台頻傳確診，恐成台灣防疫破口，對醫療第一線的醫護人員，無疑承受更大的壓力。胸腔重症醫師蘇一峰說，一名印尼看護來醫院照X光檢查出肺炎，他立時要求加採檢病毒，卻遭雇主回嗆，「最近沒有出國不需要採檢」拒絕，最後在他使出殺手鐧對方才就範。

外國移工入境頻傳確診，卻有雇主神經大條，面對受雇移工的健康狀況不以為意，讓第一線醫師頭痛。圖為外國移工在桃機準備通關入境。圖中人物非本文當事人。（中時報系資料照片）

最近新冠肺炎境外移入個案暴增，再加上有幾例是居檢後在自主健康管理期間確診，移工的防疫管理稍有閃失，就可能讓新冠病毒進入社區，造成疫情大爆發。面對這群來台工作的外國移工，除了政府應做確實的邊境防疫把關，第一線醫師更提高警覺，戒慎恐懼因應。

蘇一峰今在臉書上發文表示，印尼看護到醫院檢查X光發現肺炎，趕緊轉來胸腔科門診，他當下決定一定要印尼看護做病毒採檢，雇主卻十分不爽，而在門診爭執不下，雇主堅持看護最近沒有出國，所以不需要採檢！蘇一峰再三勸說，並使出殺手鐧撂下一句，「我會通報你，如果不接受採檢，你可能會被罰款。」雇主嘴巴不停抱怨，才倖倖然帶看護去接受採檢。

對於雇主如此缺乏危機意識，網友全都搖頭罵翻，「這個呆雇主，萬一有染疫豈不是全家都危險。」、「雇主真的沒有居安思危的關念！」、「幹得好，沒出國不代表沒跟同鄉的見面」、「雇主只是不想付錢，可是他沒想到萬一是新冢肺炎，全家都會中鏢」、「不怕死的台灣鯛」、「嚇死人，雇主都不怕被傳染嗎？爭執什麼」。

(中時新聞網)