受到疫情影響，民眾為了避免人多，紛紛往戶外活動，近期也掀起登山、露營熱潮。不過野外活動要非常小心，林口長庚兒科急診醫師吳昌騰分享，一位剛學步的幼兒在郊區家中遭眼鏡蛇咬傷，隨即送醫急救。他透露，遇到「不速之客」時千萬別大意，被神經性毒蛇攻擊，最嚴重恐致呼吸衰竭。

吳昌騰在個人經營的粉專「來講兒科急診的543」上分享，日前會診一位小朋友遭毒蛇咬傷的案例。他表示，一位剛學走路的幼兒在郊區的家中撞見一條眼鏡蛇，受到好奇心驅使，小朋友便朝著這位不速之客邁進，沒想到就被咬了一口。好在當下有立即送醫，小朋友經搶救後已復原。

吳昌騰表示，看到蛇時，應該盡速遠離。全球每年發生約540萬起遭蛇咬傷事件，其中造成8.1萬至13.8萬人被蛇咬傷死亡。台灣也棲息著40種以上的蛇類，以六大毒蛇最常見，分別是龜殼花、赤尾青竹絲、百步蛇、雨傘節、眼鏡蛇、鎖鍊蛇。其中，毒蛇也能分為「出血性毒蛇」以及「神經性毒蛇」，像雨傘節、眼鏡蛇就屬於後者。

吳昌騰指出，若被神經性毒蛇咬傷，最初症狀有嗜睡，傷口局部麻木但無瘀血腫脹情形。而被眼鏡蛇咬傷的病人，傷口會有特別劇痛感、腫脹、組織變黑、壞死及甚至出現橫紋肌溶解、呼吸衰竭。遭受意外時，最好盡快注射「中和性的抗蛇毒血清」，若沒有及時用抗毒蛇血清治療，後續更會引發全身肌肉麻痺、視力模糊或呼吸衰竭等症狀。

吳昌騰提到，這一陣子大家都瘋戶外旅遊，許多人轉往山裡活動，像是登百岳、走步道，就要特別注意蛇類出沒，在瘋旅遊的同時，更要注意安全。

(中時新聞網)