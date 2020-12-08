瞄準國人對韓國美食的喜愛，OK超商宣布攜手「醄醴敬妻泡菜」推出三款聯名鮮食商品，有「歐巴炸雞泡菜炒飯」、「泡菜燒肉三角飯糰」跟「韓式泡菜部隊鍋」，無論是韓國泡菜搭上炸雞，或是將燒烤肉片包進醋飯再包上海苔，又是或道地的部隊鍋食材加入濃郁韓式泡菜湯底，要讓消費者走進超商就能吃到韓風美食，體驗「偽出國」的感受！

OK超商表示，這次合作的「醄醴敬妻泡菜」是採用韓國進口的黃心大白菜跟朝天椒，加上22種蔬果熬製的宮廷泡菜醬，使用含有豐富礦物質的岩鹽提味，混和後充分攪拌進行第一次發酵，再結合大白菜、黃瓜、蕪菁等食材做第二次發酵，製成炒飯、飯糰跟部隊鍋都很適合。其中，有起司、火腿、韓式魚板、豬五花片等食材的「韓式泡菜部隊鍋」，將於12月16日起全台販售。

除了鮮食外，OK超商表示，此次也特別引進在韓國號稱「白飯小偷」的「韓國Hanbaek雪蟹蟹膏」，有原味、辣味兩種選擇，嚐鮮價125元。據OK介紹，該款是從韓系超商GS25開始爆紅的雪蟹蟹膏，比其他款蟹膏份量更大，還加進美乃滋調合，讓害怕蟹膏滋味的人也能輕鬆入口，最經典吃法是拌上白飯，滴上幾滴麻油添香，或是包進海苔一起吃。

(工商 )