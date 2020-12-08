隨著高齡時代來臨，加上少子化的衝擊，懷孕生子越來越受到重視，對於產後護理及新生兒照護也更加講究，彰化銀行響應政府推動生育政策，推出「寵愛媽咪金款貸」，提供優惠貸款讓媽咪產後入住月子中心安心休養，迎接下一階段美好人生。

彰銀表示，坐月子文化一直是華人的傳統習俗，更被視為產後婦女身體調養的關鍵時期，近年來因社會型態轉變及小家庭占比提升，產後婦女入住月子中心的比重大幅增加，針對此一族群，彰銀特別提供「寵愛媽咪金款貸」最高新台幣30萬元的優惠貸款，期望減輕民眾經濟負擔。

彰銀表示，自開辦以來已有不少孕媽咪到銀行洽詢，其中有一名三十多歲的女性即將由新手媽咪晉升為雙寶媽，為了在二寶誕生之後坐月子時能充分休息又同時能照顧大寶，尋覓多家月子中心，找到了合適且經衛生福利部評鑑合格的產後護理機構，但考量產後暫時無法工作且生活負擔加重，經申辦該項貸款取得坐月子所需資金後，得以安心且放心的休養。

隨著時代進步及現代女性經濟自主意識的抬頭，讓金融商品也有更貼心、多樣化的選擇，彰化銀行為善盡企業社會責任，落實普惠金融，除了持續規劃女性專屬的金融商品，如提供產後護理貸款等消費性週轉及購屋、理財投資等貸款服務外，並提供薪轉戶存款利率、外幣換匯、房信貸等一系列多元又完整優惠方案，滿足客戶全方位的需求，讓客戶享受一站式優質金融服務。

「寵愛媽咪金款貸」相關業務資訊，可向彰化銀行全臺各地分行洽詢辦理，詳情請見彰化銀行官網或撥免付費服務專線。

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