力求轉型的臺灣鐵路管理局，體質改善之路又艱難了。中華信評8日以三項理由，將該公司的個別基礎信用結構（SACP）下調一級至「twbbb+」。

中華信評分析師賴冠伃指出，下調臺鐵SACP一級的原因，包括：一、進展緩慢的土地開發專案、二、依舊偏高的資本支出，三、臺鐵持續升高的勞力成本，可能會使其財務體質在未來二至三年間遭受侵蝕。

中華信評同時確認，臺鐵的長期發行體信用評等為「twAAA」，短期發行體信用評等為「twA-1+」。此項評等的部份支持，來自可以及時獲得來自政府的財務支援，且臺鐵所扮演的政策性角色。

臺鐵在2018年至2019年的資本支出，每年介於新台幣130億元至180億元之間，政府負擔七成至百分之百的相關支出，其餘才是由臺鐵自行負擔，中華信評分析，臺鐵2020年至2021年的租金收入應能維持在接近新台幣40億元的水準，這是過去五年來逐步提升的租金收入，但仍不足以抵銷該公司的現金流出。

(工商 )