本屆高中鋁棒聯賽高苑工商從預賽一路都贏得相當驚險，今（8）日面對大理高中原以5比0領先，不過4局上大理開始反攻，將落後縮小至2分差，最終高苑5比3獲勝、晉級冠軍戰，總教練李來發雖笑稱球員「深不可測」，但也讚賞這樣的表現難能可貴。

高苑1局下攻勢就有效串連，靠3支安打取得比0領先。2局下張恩睿四壞保送，接下來安打及戰術都能有效推進；開路先鋒王信義以二壘安打送回2分，3局下高苑再下一城，取得5比0領先。

不料4局上戰局發生變化，大理以3支安打追回1分，5局上2出局後，大理靠觸身球及張元愷的二壘打追成2比5，打退高苑先發投手何靖。接替登板的投手彭敬恆化解5局上的危機，6局上雖因2支安打再掉1分，最終仍守住勝利。

其實高苑每戰都驚險過關，預賽1比0險勝成功商水、4比2扳倒麥寮高中。16強首戰靠著麥寮的再見保送驚險晉級，昨對西苑也是在最後關頭2比1逆轉勝，晉級4強，今天又擊退大理闖進冠軍戰。

想到這次比賽球隊的表現，李來發笑說，球員真的無法預測，其實打擊一直都不怎麼好，還好投手有壓制力、守備也守得好，「一路這樣打上來，小朋友真的難能可貴，比賽中有時氣得要死，球員因為緊張，作戰、暗號都亂掉，有提醒他們輕鬆一點，想法還不夠成熟，還要再練。」

高中鋁棒聯賽高苑工商投手何靖表現佳。（學生棒聯提供／廖德修台北傳真）

賽前何靖2場先發共12.2局投球，僅被擊出6安打，投出6三振與3四壞保送、無失分。不過此役第3局起不穩，被安打導致失分，雖4.2局就退場，仍是高苑能打進冠軍戰的關鍵之一。李來發相當讚賞他，「之前何靖投得不少，今天難免體力、球速下滑，今天因擔心他會受傷而換投。」

李來發指出，何靖之前表現沒這麼突出，投的球會亂跑，對決打者也會想閃躲，有時甚至投不到一局狀況就開始下滑。經過這2年歷練，心態、球技都有顯著成長，李來發也以「奇蹟」形容何靖的轉變，直呼他是「高苑一哥」。

高苑將與平鎮進行冠軍戰，李來發說：「都打到這邊了，誰贏誰輸還不知道，大家努力跟對手拚！」至於明天的先發投手，李來發表示，還需再討論。

明天大理高中與鶯歌工商將於早上9時在三民高中棒球場進行季軍戰，同場地早上11時是高苑與平鎮高中的冠軍戰。頂庄棒球場早上9時進行南英商工與東石高中的7、8名排名戰，11時則是普門中學與西苑高中的5、6名之戰。

(中時 )