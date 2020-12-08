原PO貼出男友網購情趣用品的郵件內容。(圖擷取自Dcard)

不少情侶為追求床上刺激，便會借助玩具來增添情趣。不過一名女大生心碎指出，她發現男友網購一款情趣用品，但細看收件地址確讓她相當訝異，因為收件超商離男友住處相當遠，「我住學校附近，他家在樹林，可是收件的地點是在台北市。」這讓她近乎崩潰，「男友不是買給我。」

原PO在「Dcard」上發文表示，自己因為電腦壞掉，又急需打報告便借男友電腦使用。但打到一半突跳出「遊戲購買點數通知的信件」這時她有點憤怒，因先前男友已答應自己不再花錢買遊戲點數，怎料這回被她抓包，於是她便點進去查看男友究竟又花了多少錢。

不點還好，一點開的瞬間，她眼角餘光瞄到一封不對勁的郵件，「從某某成人用品專用店寄來的信」而時間是2周前。當下的她腦袋一片空白，本以為男友是購買「飛機杯」，怎料一看竟是女性的情趣用品，更詭異的是收件的商店不在男友家附近，也並非他生活圈會去的地方。她也補充，自己與男友倆人都在新莊唸書，男友住在樹林，但收件地址卻在台北市。

她也篤定的說，「我非常確信我跟男友之間的關係，他是不會買給我使用的。我個性比較害羞，他非常清楚，就我所知他對性也是沒有那麼開放，可以使用玩具的。」整件事讓她相當憂心，但她又害怕開口詢問男友此事感情會生變，「我到底該怎麼辦，請大家給我意見。」

貼文發出後不少網友建議，要勇敢開口，「你在那邊猜，不直接問也不會有答案」、「我覺得可以跟妳男友先道歉，然後在直接開門見山的問他，說妳看到了什麼請他給妳一個解釋」、「先道歉偷看信箱的事再問他，我是覺得一定要問，不然之後真的很容易自己嚇自己。」但也有網友認為原PO男友很可能出軌，「買給小三無誤」、「真心建議妳可以離開他了，分的徹底。」

(中時新聞網)