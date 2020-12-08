又逢年底轉職尋覓期，桃園市政府就業服務處為了協助待業市民順利求職，將於12月陸續辦理7場徵才活動，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇。

7場次徵才活動總計邀請125家廠商共同參與，共計釋出5,000個以上職缺。包含特力屋、聯華食品、大江、金車、國瑞汽車、友輝光電、貳樓餐飲、寶雅國際等知名企業參與，現場更釋出主管、工程師、管理師、專員、技術員、品檢員、儲備幹部、業務員、門市人員、服務員、會計、安全衛生管理員、翻譯、模具師、倉管員等多元職缺，有興趣之求職者請把握機會前往面試。

7場次徵才活動資訊如下：

(1) 12月9日（三）9：00-13：00中壢就業中心（桃園市中壢區新興路182號），24家廠商，800個職缺。

(2) 12月10日（四）9：00-11：30桃園區陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號），29家廠商，1,700個以上職缺。

(3) 12月14日（一）13：30-16：30龍潭區公所（桃園市龍潭區中興路690號）特力屋股份有限公司單一徵才，20個職缺。

(4) 12月14日（一）13：30~16：00龜山區公所禮堂（桃園市龜山區中山街26號3樓）聯華食品工業股份有限公司單一徵才，35個職缺。

(5) 12月16日（三）13：30~15：30龜山區公所禮堂（桃園市龜山區中山街26號3樓）三商家購股份有限公司單一徵才，50個職缺。

(6) 12月17日（四）13：30-16：00平鎮區婦幼活動中心（桃園市平鎮區廣成街10號），34家廠商，900個以上職缺。

(7) 12月25日（五）13：30-16：00桃園區陽明公園市民活動中心（桃園市桃園區介壽路199號），35家廠商，1,500個以上職缺。

為促進求職者順利就業，活動現場提供多種方案諮詢及登記，包含桃園市持續推動「桃園市青年安薪就業讚」方案，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1,000元。

歡迎有意尋職民眾把握應徵機會，至現場參與徵才活動。活動詳情請洽桃園就業中心 03-3333005、中壢就業中心 03-4681106、桃園市政府就業服務處 03-3386165，或至桃園市工作職職缺地圖 https：／／jobmap.tycg.gov.tw／ 查詢。

(中時 )