上市公司老闆或董事回饋母校，已蔚為風氣！東海大學第12屆校友的台灣區電機電子公會理事長兼英業達董事李詩欽，8日捐贈價值近1,500萬元的「高效能雲主機」，給東海大學，讓母校可強化5G、物聯網（IoT）、人工智慧（AI），及Cloud（雲端）軟硬體設施，並建構新世代資通訊人才創新研發搖籃，提供虛擬電腦教室、雲端開發平台，及多工高速運算等服務。 東海大學校長王茂駿表示，7年前，英業達亦曾捐贈800萬元的雲端主機，為東海發展「東海雲」打下良好的基礎；李詩欽這次透過該校學術發展文教基金會（TEFA）指定贈送價值近1,500萬元的高效能雲端主機，給東海，更進一步將「東海雲」推向「AI雲」，對東海推動智慧校園，如虎添翼。

東海大學暨學術發展文教基金會董事長吳清邁指出，自己和李詩欽是東海經濟系同班同學，並透露李詩欽關心台灣的音樂，還擔任台北愛樂基金會董事長。李詩欽非常關心東海，帶著專業，幫助母校AI的發展，可帶給學校很多的啟發，他特別感謝李詩欽，對學校的貢獻。

李詩欽強調，雲端計算過去不受重視，許多大公司都不願意投資，但時至今日，已成為未來的趨勢。雖然這幾年雲端計算蓬勃發展，不過，現在只是開始而已，未來無論教育、企業或國家，雲端計算皆為其核心的競爭優勢。

李詩欽說，未來東海大學發展AI，會需要更大的運算能量支持，只要他能力所及，能夠提供的，他一定會盡力協助。 該項捐贈典禮的與會者，還包括英業達集團旗下無敵科技董事長楊人捷，及東海校友總會理事長卓春英等人，均親自出席。

鮮為人知的是，吳清邁、李詩欽及英業達創辦人之一的鄭清和，均為東海第12屆校友，且吳、李兩人是經濟系同班同學；李、鄭兩人是同寢室的室友，8日大家齊聚一堂，相見歡。

卓春英在致詞時指出，非常榮幸能代表校友總會，見證此次捐贈儀式，東海有很好的環境與優秀的師資，校友總會也發起「螞蟻雄兵、築巢計畫」，邀請校友慷慨解囊，幫助母校興建綜合活動大樓；近年亦將持續邀請散居各地校友14萬人，能支持學校發展，為東海未來繼續努力！

李詩欽捐贈的高效能雲主機，包括20片RTX-8000高速繪圖卡、對應安裝的多核心高時脈運算伺服器5台，每台主機皆安裝768GB記憶體及Intel第二代Xeon Gold可擴充處理器2顆，這個處理器格外著重於平行運算與機器學習領域，並由英業達集團旗下無敵科技的專業團隊協助安裝。

尤其，處理器內建Intel Deep Learning Boost功能，相較於前一代的處理器，可加速資料處理搬移最高4倍的效能；此批捐贈還包含全快閃儲存陣列儲存容量達60TB硬碟空間，及相關備份軟體授權。

東海這次升級後的高效能雲端基礎建設平台，將提供「雲端學習教室」、「雲端開發平台」與「高效能運算平台」等三種支援不同情境的服務方案，可供全校師生選擇使用。

同樣地，金可國際集團董事長蔡國洲，也以個人名義，捐贈1,500萬元給母校東海大學，作為開辦「大師講座暨學人宿舍」的經費。另包括楠梓電董事長吳禮淦、英業達創辦人之一的鄭清和、凱撒衛浴董事長蕭俊祥、小磨坊國際貿易董事長董大斌，及鉅虹建設董事長劉品辰等人，也捐贈回饋東海。

(工商 )