受惠於主要客戶對於旗下客製化輪圈需求大幅增加，巧新科技（1563）8日公布自結11月合併營收5.56億元，月增1.23％、年增29.38％，改寫18個月以來單月營收新高，但累計今年前11月合併營收48.46億元、年減12.38％。

巧新表示，受惠於第四季汽車產業傳統旺季催動下，帶動公司主要客製化輪圈出貨暢旺，從主要客戶來看，受惠於歐美超跑、豪華汽車品牌車廠客戶的拉貨力道，在疫後明顯加大，且陸續追加增量。尤其是在日系、歐系品牌車廠旗下改裝新車款需求動能，更加明確，成為公司自結11月合併營收，寫下18個月以來單月營收新高的重要關鍵。

巧新近年來除持續深化在既有超跑、豪華汽車品牌車廠單一客戶新車款的客製化輪圈滲透率外，也積極瞄準開發卡車及商用車等更多的利基型市場；同時也明顯感受到車廠密切詢問更多合作的可能性，隨著未來主要客戶的需求持續增加，預期可增添公司營運長期穩健的成長動能。

展望2021年營運，巧新說，公司期待全球新車銷售市場在後疫情時代，仍有機會重回以往的成長動能。不過，面對景氣不確定性對營運的風險，公司仍謹慎看待。

巧新未來不僅積極在業務開拓上，持續強化與主要客戶共同開發最佳剛性與強度、輕量化的客製化輪圈技術，且更優化生產製程的效率、節省生產成本等因素，將有助於公司隨著主要客戶推動腳步，順勢搶占新車銷售市場的份額。

(工商 )