彰化銀行11月合併稅前盈餘4.33億元 22:412020/12/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，11月合併稅前盈餘4.33億元，累計今年前11月合併稅前盈餘77.10億元，累計今年前11月合併稅前每股盈餘(EPS)0.74元，累計今年前11月合併稅後盈餘65.51億元，累計今年前11月合併稅後每股盈餘(EPS)0.63元。 群聯11月合併營收42.18億元創同期新高 益登11月營收121.4億元 續創歷史新高 (工商 ) #累計今年前 #合併稅前盈餘 #彰化銀行 #EPS #合併 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 麗豐-KY11月營收4.98億元 衝今年新高 18:292020/12/08 財經 富旺前11月營收21.58億元 創歷史同期新高 15:012020/12/08 財經 巧新11月營收5.56億元 改寫18個月以來單月新高 22:402020/12/08 財經 台翰11月營收1.78億元 東南亞兩廠產能利用率站穩八成 16:502020/12/08 財經 江申11月營收1.03億元 樂看明年巴士汰換需求 13:492020/12/08 財經 榮成 11月稅前獲利2.52億 04:092020/12/08 證券．權證 前11月稅前淨利逾36億 陽信銀全年獲利 提前達標 04:092020/12/08 金融．稅務 宏碁11月營收287.19億元 登7年同期新高 18:392020/12/08 財經 財經熱門新聞 短短1年 衝突20次 陸為何不停止進口澳鐵礦石？ - 財經 低調王牌來了！謝金河：這檔贏過聯電 恐幹掉鴻海 - 財經 聯電還沒漲完？跟下周掛牌力積電 掀比價效應 - 財經 今沒進場恐後悔？11月業績曝光 聯電ADR又噴了 - 財經 建商：房市原子彈要爆炸了 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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