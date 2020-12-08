彰化銀行公布，11月合併稅前盈餘4.33億元，累計今年前11月合併稅前盈餘77.10億元，累計今年前11月合併稅前每股盈餘(EPS)0.74元，累計今年前11月合併稅後盈餘65.51億元，累計今年前11月合併稅後每股盈餘(EPS)0.63元。

群聯11月合併營收42.18億元創同期新高
益登11月營收121.4億元 續創歷史新高

(工商 )

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