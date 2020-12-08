全球股市普遍上漲作收，美國S&P 500、道瓊、那斯達克綜合和羅素2000等四大指數，上周五全都收在歷史最高水準，為2018年1月以來首見，費城半導體指數也同時登峰。多頭氣勢同步感染亞股，MSCI亞太(不含日本)指數過去一周漲幅達1％，值得一提的是，大陸股市上周淨流入金額再擴大至37.38億美元，不僅連續兩周登上亞股吸金王，連續吸金周數也來到第6周。印度股市則以10.02億美元的資金淨流入緊追在後，並已經連續9周吸引國際資金關愛目光。

進入冬季後，新冠疫情於全球擴散速度明顯加快，市場憂心衝擊經濟復甦，導致亞股上周資金動能轉趨疲弱，除了大陸和印度股市以外，其餘亞股均面臨外資由買轉賣的調節壓力，特別是流動性佳的韓國與台灣股市，分別遭賣超7.59億美元與5.8億美元，不過值得注意的是，兩地股市上周雙雙收紅，反應「外資丟、內資撿」的現象。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，新冠疫情與疫苗進展將繼續主導2021年經濟格局。而各國政府控制疫情的速度，將決定未來經濟上的贏家與輸家。這從大陸疫情先進先出，並於2020年第二季經濟開始反彈，企業及消費者逐步恢復正常，便可一窺端倪。我們預期，大陸在2021年將繼續引領全球經濟復甦。

至於香港、台灣、南韓及新加坡，要實現強勁復甦，不僅需要管理好疫情，還需要全球貿易週期反彈的帶動。美國及歐洲方面，若政府能在控制疫情與維持經濟動能兩者間找到更佳的平衡，經濟復甦可能所有改善，一旦決策者找到這樣的平衡，這些經濟體就有充足內需去促進復甦。

林雅慧分析，儘管股市自2020年3月低點強勢回歸，但各產業及地區表現參差不齊，包含東協、歐洲及日本的表現仍不及2020年初。美股的反彈則大部分來自科技及醫療保健產業，原因是市場預期該等產業在2020年及2021年將有正面的企業獲利成長，這也顯示2021年的股市報酬應逐步回復正常。

林雅慧指出，疫苗研發捷報頻傳，也促使投資人關注從表現領先產業輪動到表現落後產業。儘管疫苗的生產及分配需要時間，但市場會提前反映相關資訊的影響。這意味著非必需消費、旅遊、原物料及能源、工業及金融產業的發展環境將更加有利。同樣的，東協亦將受惠，並逐步反映在估值中。

摩根中國A股型產品經理張致寧表示，觀察11月以來亞洲各主要貨幣全面走升，顯示自美國總統選後諸多利多匯聚，搭配偏弱美元格局下，資金加速流入亞洲。其中台灣電子股龍頭在技術與需求突破下啟動re-rating，搭配自2018年台商返鄉後資金動能持續加溫，帶動台灣股匯市同步創高。

張致寧說，多數亞洲國家的PMI持續擴張，帶動2021年企業獲利預估可達25％增長，顯示整體基本面對比成熟國家與其他新興區域，而在這當中，大陸經濟復甦更是強勁，最新製造業與服務業PMI數據同步攀升至三年來與八年來的新高，顯示大陸股市仍是亞洲市場中的相對亮點。

(工商 )