男人全身只有耳根子硬？！老婆講幾百遍死不改 11點熱吵店 20201207 (完整版)│沈玉琳、Melody、王思佳、劉雨柔、李新、Paul、侯昌明

女星王思佳和從事貿易工作的老公Joe結婚4年，婚後感情甜蜜穩定，近日她上節目分享夫妻倆有次大吵到她甩門離家出走，沒想到對方不但沒哄她，最後看她摸摸鼻子回家，還冷回一句，讓王思佳一秒爆氣。

王思佳在節目《11點熱吵店》聊到與先生的相處日常，透露兩人吵架時，對方總是要據理力爭，不先哄她，有次兩人搬新家前起了點口角，吵到她放大絕要離家出走，但其實心裡打算只要老公姿態放軟，她便原諒對方。

老公對她離家出走反應冷淡，讓王思佳氣到說不出話。（圖／翻攝自Youtube）

沒想到，老公看見王思佳在整理行李，僅問了一句「你要出去喔？」待她回應後，對方竟只回「喔」，就繼續躺著看電視，讓王思佳氣到甩門離開，而老公依舊沒挽留她的意思。

王思佳出走後便搭車到新家，但因為新家還沒整理好，她最後只好又摸摸鼻子回家，而一進門就看到老公依然躺在那裡看電視，令她氣得大罵：「你老婆離家出走，你都不用叫她回來是不是！」沒想到，對方只淡定地回了一句：「是你自己要走的」，讓王思佳氣到說不出話。

(中時新聞網)