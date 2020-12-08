美國疫情在感恩節假期後迎來新一波高峰，美國製藥大廠輝瑞與德國生技公司BioNTech研發的新冠肺炎疫苗已經開始在美國施打，但仍無法掩蓋美國疫情仍是全球最嚴重的事實，加上新一輪經濟刺激法案協商又拖延，美股期指盤前走跌逾百點。美股周二(8日)開盤下跌89.39點、以29,980.40點開出。

截至台灣時間8日晚間10點33分，道瓊指數下跌73.90點或0.25%、暫報29,995.89點；標普500指數下跌9.06點或0.25%、暫報3,682.90點；那斯達克指數下跌17.10點或0.14%、暫報12,502.84點；費城半導體指數不跌反升，上漲0.21點或0.0075%、暫報2,806.82點。4大科技巨頭股價表現除蘋果繼續上攻之外，包括臉書、亞馬遜以及谷歌全面走跌，電動車大廠特斯拉在盤前被查出將發行新股募資50億美元，該公司股價開盤後大跌17.29美元或2.69%、暫報624.47美元。

台積電ADR股價上漲0.55 美元或0.52%、暫報106.94美元；聯電ADR股價上漲0.040美元或0.44%、暫報9.08美元。

法新社蒐集各國數據與世界衛生組織（WHO）提供數據顯示，全球新冠疫情確診病例達6754萬770例，其中美國疫情仍最為嚴峻，累計28萬3746例死亡，總計1495萬5025例確診。美國預計在本周四將召開疫苗會議，美國食品藥物管理局（FDA）最快將在11日審核批准輝瑞疫苗，並隨即展開施打作業。

美國參議院多數黨領袖、共和黨籍議員麥康諾周一表示，不急著全包或全沒有的經濟刺激法案，希望可以逐一針對個別問題討論，目前將先討論美國聯邦政府運作經費問題，協助美國政府能繼續維持，但也就是說，新紓困案的進度將被延遲。

(中時新聞網)