台灣有許多電視新聞台，每年都有新人主播受到討論，近日網路論壇《批踢踢實業坊》有網友好奇「給各位推薦最正女主播，會選誰？」，意外引起各家粉絲戰翻，跳出來力挺自己的女神；其中有多名老司機大推侯佩岑，更直喊「當時認識的男生每日必追」。

昨（7）日有網友在《批踢踢實業坊》發文，聊到台灣曾有女主播熱潮，像是和周杰倫傳緋聞的侯佩岑、跟九把刀結婚的周亭羽和一些正妹體育主播，他不禁好奇如果讓鄉民推薦「最正女主播」，網友們會選哪位。

原PO的疑問馬上掀起熱烈討論，其中從華視跳槽東森的房業涵人氣超高，「目前未婚的應該是房業涵」；而壹電視的主播虞承璇也被大推，「看推文去google虞承璇，很讚」、「虞承璇大勝吧」。

不過，有不少老司機一面倒選侯佩岑，「侯佩岑剛出道報英語新聞正到翻，當時認識的男生每日必追，沒推侯的應該都沒看過她當年風采，驚艷」、「侯佩岑早期最正」、「根本沒人有辦法超越侯佩岑好嗎」、「年輕的侯佩岑」。

侯佩岑從美國南加州大學畢業，回台灣後到台視新聞當記者，而2001年成為中天資訊台英語新聞節目《聽英語看新聞》的主播，首次坐上主播台就獲得好評，更被譽為「台灣第一美女主播」；在2004年轉型成節目主持人，但2011年結婚後把生活重心放家裡，漸漸淡出螢光幕。

(中時新聞網)