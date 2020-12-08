萊豬攻防，進展到搶借場地？立法院經濟等5委員會7日聯席審查有關開放含萊豬等9項行政命令，經民進黨團以人數優勢表決送交朝野協商，今協商破裂。國民黨因應立院可能在本月中下旬院會實質審查，決定發動群眾包圍立院，原已申借本月18、22、25日濟南路及中山南路，其中22日已被捷足先登，因此改借青島東路；因應民進黨昨再拋 29日可能實質審查，今再申借濟南路、中山南路，發現又被借走，只好改借青島東路。

黨務人士透露，22、29日「搶借」濟南路、中山南路者，不排除是綠營人士，但無論如何，屆時包圍立院抗爭將發動家長團體、豬農等參與秋鬥的民間團體參加，人數至少數千人；若立院正門、兩個側門都被抗爭群眾包圍，官員只剩鎮江街後門可進出。

據悉，因立院院會都在周二、五，國民黨先前預判可能實質審查的日期，因此預借18、22、25日立院群賢樓外濟南路、立院正門的中山南路，結果22日已被人被借走，因而改借青島東路立院側門。

此外，由於民進黨立院團總召柯建銘7日向媒體表示「民進黨團不可能退縮、逃避，已排定預計在25日、29日的立法院院會中處理行政命令。」雖然行政命令將在本月25日生效，國民黨研判在議事運作下， 29日也可能審實審查行政命令，今天一早趕緊申借濟南路、中山南路，卻發現29日在7日已被人捷足先登，只好改借青島東路。

(中時 )