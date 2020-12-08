由金馬帝后莫子儀、陳淑芳主演的《親愛的房客》上映至今好評不斷，全台票房奔向3500萬，以本片榮獲金馬獎最佳原創電影音樂的法蘭，日前出席映後時也答應影迷，只要票房突破3500萬，就公開電影主題旋律〈Haven〉的鋼琴譜。本周六（12日）的「在夢裏」見面會，不僅法蘭將現場與觀眾合唱主題曲，金馬帝后莫子儀、陳淑芳與眾演員都將全體現身，門票一開賣就被秒殺、一票難求。導演鄭有傑昨日（7日）出席映後再加碼「全台票房破4000萬，就會推出影迷一直敲碗的劇照書」。

上映邁入第7周的《親愛的房客》，每日全台票房仍維持在第5名，為了感謝影迷的支持，金馬影后陳淑芳帶著劇中的兒子姚淳耀周日（6日）特別南下，到台南、高雄戲院與觀眾互動。母子倆在片中精湛的演技，讓現場觀眾讚不絕口，淑芳阿姨現場更示範糖尿病患者的走路方式，事前做了很多功課的她，逗趣地説：「當演員真的很辛苦，為了一點錢，什麼都要學。」她也謙虛的把功勞歸給導演：「其實是導演好、劇本好，不是我能幹啦！」導演鄭有傑昨日（7日）出席映後也表示，只要全台票房破4000萬，就推出《親愛的房客》劇照書。他也透露裡面將會看到很多未曾曝光的絕美劇照。該片全台熱映中。

(中時 )