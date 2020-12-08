現在外送與叫車平台十分發達，與外送員、司機溝通除了打電話也能用文字溝通，只是現今不少人有打錯字的習慣，有時也鬧出不少笑話。大陸歌手周深也自曝自己打錯字，讓計程車司機誤以為遇上靈異事件的糗事。

周深今(8日)在自己的微博上自曝自己平時經常打錯字，所以鬧過很多笑話，這次更嚇到司機，讓他深感抱歉，他在貼文中說道：「本來想打“電梯裡囉”，腦子一亂成“車上囉”，然後手機就有訊號了！看到師傅的幾個問號，我也發不出去！真的很想大喊對不起！」。

周深不小心打錯字，卻讓司機大哥毛骨悚然 (圖/ 周深微博)

周深說自己上車後，師傅一臉驚恐說：「嚇我一跳，你說你上車了，我轉過頭一看，沒人啊，我都不知道我該不該走。」，聽的周深連連道歉。

打錯字的糗事再添一件，周深也提醒網友，大家以後打字要注意一點，真的怪嚇人的；此則貼文更引來粉絲瘋狂留言：「看到熟悉的tag就知道事情不簡單，先笑為敬，腦補司機師傅的內心…」、「這是青天白日鬼故事嗎」。

有網友再度翻出周深曾經的糗事 (圖/ 微博)

圖/ 微博

(中時新聞網)