美國準總統拜登將在明年1月上台，台美關係發展國人都相當關心，國民黨立委陳以信今天參加一場視訊會議後表示，前美國亞太助卿坎博（Kurt Campbell）當著蔡英文總統的面表示「期待兩岸恢復對話！」，他說，外國友人的言外之意，不知道蔡總統聽懂了沒有？
「2020台美日三邊印太安全對話」8日舉行，坎博（Kurt Campbell）表示，川普政府對於美國強化防衛台灣的承諾，做得非常好，美國未來也會如此做，然而他最終還是希望「能夠看到兩岸之間的緊張可以消彌，甚至進行某種程度上的對話」。
日本眾議員鈴木馨祐表示：「台灣海峽的和平穩定，是日本利益」。總統蔡英文也在開幕致詞指出，將強化互利夥伴關係，藉由參與並共同合作，才能處理來自區域及全球的威脅及挑戰。
與會的陳以信，今天則在臉書PO文表示，他對拜登上台後的「美中台關係」，提出三點預測。第一、美中關係走向和緩，第二、美台關係轉為低調，第三、兩岸關係重回現狀。對於坎博當著蔡英文總統的面，表示期待兩岸恢復對話，他感嘆，「這些外國友人的言外之意，不知道蔡總統聽懂了沒有？」。
(中時新聞網)
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