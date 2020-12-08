雖然臉書周一(7日)表示，希望其加密貨幣Diem(過去名為Libra)能在明年推出，不過德國當局卻強烈反對。該國財長蕭茲(Olaf Scholz)甚至批評臉書將加密貨幣更名為Diem仍是「批著羊皮的狼」，強調在監管風險尚未解決下，德國和歐洲不會接受它進入市場。

臉書金融服務部門負責人馬卡斯(David Marcus)周一在新加坡金融科技節(SFF)的活動上指出，雖然Diem及其錢包Novi還在等待監管機構的批准，不過他希望這兩項服務能在明年推出。

自從臉書在去年6月宣布將推出自家的加密貨幣計畫後，就不斷受到各國監管官員的批評，他們最大擔憂在於這項舉動恐將破壞全球金融體系穩定。為了扭轉外界對其計畫的負面印象，臉書把原名為Libra的貨幣更名為Diem，數位錢包也從Calibra更名為Novi。

不過這項做法並沒有降低監管官員的憂心。7大工業國組織(G7)財經官員周一舉行線上會議後，美國財政部發表聲明指出，G7財長與央行總裁都對數位貨幣有進行監管的必要性表達強烈支持。

德國財長蕭茲更發表措辭嚴厲的聲明，抨擊臉書即使將加密貨幣改名，還是「披著羊皮的狼」，如果監管風險沒有獲得充分解決，德國與歐洲不能、也不會接受它進入市場，他還補充「我們必須竭盡所有努力，確保貨幣壟斷仍掌握在政府手中」。

(工商 )