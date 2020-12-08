近來疫苗題材投資正熱，許多人都搶著買進相關個股，希望能趁機分食這波疫苗財。不過分析師此時也對散戶投資人發出警告，呼籲他們不應該瘋狂追漲，因為他們很容易買在高價而遭到套牢。

莫德納、輝瑞與阿斯特捷利康(AstraZeneca)相繼發布疫苗，而且保護率高達90％以上，也引發外界樂觀預期這場奪走數百萬條性命、重創全球經濟與改變人類生活的新冠疫情可望宣告終結。

這也導致許多投資人看好這些公司的股價成長前景。根據Morningstar Direct統計，今年到12月初這段期間，莫德納股價已狂飆644％。至於輝瑞與阿斯特捷利康股價也各自上漲8％與9％左右。

不過分析師警告，如果散戶此時想要趕上這波投資熱潮，希望能大撈一筆，恐怕將是適得其反。Curtis金融規畫公司創辦人兼負責人寇提斯(Cathy Curtis)指出，散戶投資人最好不要嘗試與交易員競爭這些當紅個股，因為他們很容易買高殺低蒙受損失。

(工商 )