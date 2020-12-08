2020年在新冠疫情的衝擊下，全球經濟及市場產生了巨大的變化，金融市場也邁入低利率時代。許多人因為疫情的影響面臨減薪或失業因而被迫轉職，生活因此出現資金缺口，申請貸款的人數也跟著增加。根據財團法人金融聯合徵信中心統計，截至2020年7月，個人信用貸款申請人數超過138萬人，較去年同期增加了6萬多人，顯示愈來越多人趁著低利貸款，但是要如何找出最適合自己的貸款方案，專業金融比較平台Money101推出了機器人幫大家做初步的分析，可以作為消費者選擇時的參考依據。

後疫情時代，全球迎接的是長期的低利率，各大銀行為了應應市場的資金需求狀況，也推出了不同的貸款優惠方案，對一般大眾而言，貸款或許會變得更加容易。

Money101總經理朱本傑建議，民眾在選擇信用貸款時不能只看最低利率，因為銀行會依照申貸者的還款能力、身份、借貸紀錄評估，工作的公司、職銜收入通常會影響到貸款利率的好壞，而過去經常使用現金卡借款或是信用卡經常延遲繳款，也會影響信用紀錄。

民眾在申貸時除了可以先諮詢原往來銀行外，更要多方比較，挑選適合自己的方案。

現在只要透過Money101現在推出的貸款機器人分析，即可幫助消費者快速做到基本的比較及推薦服務。

首先消費者需加入Money101官方LINE帳號，點選圖文選單後，即可透過Money101貸款機器人分析，輕鬆幫你過濾出合適的個人信貸方案。

眾家銀行推出的個人信貸優惠活動中，以凱基銀行最為亮眼，於2020年底前申辦凱基銀行優利貸，最低貸款利率為0.01％，總費用年百分率最低為2.32％，最高貸款額度為300萬元，近期更推出手續費優惠，成功撥貸後即可享3,000元禮券回饋，只要是20歲(含)以上、60歲(含)以下的國民，且年收入25萬元以上之上班族或具穩定收入者，即可申貸。

中國信託和台新銀行則是推出Apple系列產品抽獎活動，凡於2020年底前申辦中國信託online貸，即有機會抽中Apple Watch 6；台新銀行Richart大口貸則是抽Apple Watch SE，同時，只要於Richart App完成指定任務，即可獲得手續費減免及調降利率優惠，最多可減免1,000元手續費。

(工商 )