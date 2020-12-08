2020年是電子票證公司創意滿滿大爆發的一年，各家業者不斷挑戰極限，帶給民眾使用上的全新體驗。

一卡通公司繼可愛的藍白拖唐老鴨造型卡造成搶購後，再次推出「Mickey and Friends一卡通場景組」，由五張卡組成，日系手繪風經典人物加入組合背景巧思，重現迪士尼的歡樂場景，為即將到來的耶誕節提供另類的自用送禮新選擇。

一卡通表示，2020年新冠疫情雖然將人們的距離拉遠，但心的距離也因為疫情緊緊繫在一起，迎向未知的2021年，大家仍需彼此打氣，充滿信心大步向前。

這次一卡通公司與一向形象充滿正能量的迪士尼再次合作圖像授權，以愛與歡樂為主題，首次取材溫暖的日系手繪風圖素，突破市面上票卡常有的單卡設計，以組合式的場景呈現，營造出迪士尼的歡樂場景。

平時收藏於家中是令人驚豔的場景擺設，猶如來到迪士尼樂園的街道上，感染到滿滿的歡樂氛圍，日常出門還可攜帶不同的迪士尼人物米奇、米妮、唐老鴨、黛絲或調皮的奇奇蒂蒂一卡通，搭車購物轉換心情，給自己注入滿滿的正能量。

充滿冒險、幻想、歡樂、愛元素的「Mickey and Friends一卡通場景組」，內含迪士尼經典人物米奇、米妮、唐老鴨、黛絲及奇奇蒂蒂等五張手繪風票卡，收藏價每組950元，將於2020年12月9日上午11點起於momo購物網及OPEN POINT APP開放預購，限量2,300組，售完為止。momo購物網每會員帳號限購5組，將於12月24日起陸續配送；OPEN POINT APP每會員帳號限購2組，12月25日起可於預購指定7-ELEVEN門市取貨。

2020年歲末親友相聚的耶誕節即將到來，「Mickey and Friends一卡通場景組」是今年無法出國的迪士尼迷收藏好物之一，也是分享歡樂與愛的送禮好選擇，喜歡迪士尼的朋友們，可別錯過。

(工商 )