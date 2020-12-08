郭書瑤為宣傳新戲《未來媽媽》接受專訪。（粘耿豪攝）

郭書瑤接受專訪聊結婚生子與人生。（粘耿豪攝）

郭書瑤為宣傳新戲《未來媽媽》接受專訪。（粘耿豪攝）

郭書瑤在《未來媽媽》中被男友公開求婚卻沒答應。（三立提供）

郭書瑤拍完《未來媽媽》更學會一切隨緣、不要執著。（粘耿豪攝）

郭書瑤（瑤瑤）近來因在三立週五華劇《未來媽媽》飾演新婚卻意外懷孕又流產的生殖中心諮詢師，媒體曝光話題經常圍著結婚、生子話題轉，日前她也在社群網站分享對結婚看法，提及媽媽一直很擔心她沒有另一半就會沒有人照顧，還說「可能EX男友在媽媽面前都表現太好」，她8日接受專訪時笑說，媽媽和外婆確實滿喜歡她前幾任男朋友，「分手時，不僅媽媽跟著很難過，連外婆都哭了！」

郭書瑤說，兩個大家都知道的前男友，一個交往4年（金陽）、一個1年（王以綸）都是交往有一段時間，所以家人都認識，也會投入真感情，尤其外婆在她與兩任前男友分手時竟然都捨不得而哭了，讓她超傻眼。很怕再度受傷害的媽媽後來還交代她：「妳下一個男友如果沒有要結婚，先不要帶回家！」但她笑說，「如果被拍到，怎麼可能不帶回家啦！」

不過媽媽倒是很喜歡她在《未來媽媽》中的「老公」禾浩辰，因為之前她曾對媽媽誇過禾浩辰很會照顧身邊的人，除了自己很會做菜、找餐廳，一起用餐時還會幫大家服務，結果媽媽就經常問她「最近跟假老公怎麼樣」，她笑說：「所以杜柏謙（禾浩辰飾演的角色）很有『全民老公』的潛力！」

她坦言結束上一段感情至今，感情已經空窗一年了，「現在連曖昧的對象都沒有！」之前過30歲生日時，找了70、80個朋友一起慶生，「其中百分之80是女生，百分之12-15是同志，剩下的幾個是已婚直男。所以我都說，我真的有後宮佳麗三千人，卻沒有單身的直男朋友！因為每天都悶在家裡，連開桃花的對象都沒有」。

最令她傻眼的是，之前和認識超過10年的高中同學去夜跑，竟然被拍到然後被報導兩人「手牽手」，這讓單純是好友、個性古意的男同學，嚇到因此完全不敢跟她聯絡，訊息已讀不回，前陣子她突然出現在對方生日聚會上，超怕再被拍到的他還退避三舍、餘悸猶存地說「我家人叫我不要太靠近妳，說不要騷擾妳、覺得配不上妳」，讓她忍不住驚呼：「天啊！第一次有朋友嚇成這樣，竟然還因此兩個月不敢跟我聯絡！實在太好笑了！」

對於結婚生子人生大事，原本就抱持隨緣態度的瑤瑤，在拍完《未來媽媽》之後，更覺得就是順其自然，且需要天時地利人合，「人世間很多事情本來就不是人可以決定的。我會有目標，但不是那種會列清單的人，沒有非要幾歲結婚、幾歲生小孩不可」。禾浩辰劇中大張旗鼓向她飾演的高家妃公開求婚，卻換來她一句猶豫不定的「我要再想一下」，等同當中拒絕男友，引發網友熱烈討論。瑤瑤認為，求婚這件事本來就是兩人應該先商量討論一下，當雙方都差不多有「要結婚了」的共識，再來求婚驚喜。

她表示，如果身邊已有這樣的伴侶，那麼任何形式的求婚她都可以接受，但比較希望都是閨蜜好友等「自己人」在的場合，只有兩個人私下求婚他也喜歡，「戲裡杜柏謙那樣的形式雖然有點浮誇浪漫，但也可以接受。我沒有拘泥形式，只要用心就好！」至於是否有被求婚經驗？她一臉嚇呆模樣：「沒有啦！他們都還那麼小！」不過如果能選擇婚禮形式，她因為很喜歡迪士尼，所以想去迪士尼辦婚禮！

瑤瑤有感而發地說，她一直覺得不用對所有的事情太執著，人本來就是生不帶來死不帶去，小時候大人告訴我們要好好用功念書、長大後認真賺錢、結婚成家生子，達到大家眼中最圓滿的樣子，但真的達到了之後，就是圓滿嗎？「未必！」在這過程中，很多人其實過得很非常辛苦，「拍完這部戲，讓她更能感同身受，也體會到，人如果太執著會過得很痛苦，要能真正自在，才是最舒服的狀態！」她希望觀眾也能從這部戲有些獲得，從中看到不一樣東西，鬆開某些執著，「還是認真做，但不要去要求結果一定要是什麼，因為人生中的很多事情努力後能否開花結果，都不是我們可以決定的」。

(中時 )