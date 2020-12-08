疫情改變了國人消費習慣，萬事達卡網路調查及花旗銀行內部統計，由於邊境尚未解封，現在民眾的旅遊方式轉向國旅，國內2至3天的輕旅行比例在疫情後上升了30％，信用卡哩程數在航空相關服務的兌換，使用率下降80％。

此外，國內聯名信用卡最多屬於航空相關，卡友申請目的多是為了累積航空哩程、兌換機票之用，花旗(台灣)銀行內部也統計發現，現在非航空類的哩程數兌換率成長2.5倍，其中又以轉換到市區停車、帳單折抵等服務最多。

花旗(台灣)銀行信用卡暨信貸事業群負責人蘇育徵以花旗寰旅卡為例，此張信用卡在疫情期間無法讓卡友兌換航空公司哩程、無法兌換機票，現在可選擇兌換國內旅遊尊榮哩遇，包括尊榮私人包車服務、頂級飯店一泊一食、奢華泡湯行程，以及雄獅旅行社門市哩程即時折抵等等的全新選擇。

匯豐台灣今年推市的旅人卡，提供卡友刷卡每刷台幣20元，可換1哩的旅遊積分，以沒有旅遊計畫時，發卡行提供選擇變現為回饋現金的機會，也是因應疫情不一樣的調整。

(工商 )