瞄準剁手族 HAPPY GO攜電商再推雙12年終兌點攻略

延續雙11買氣爆棚，12月份HAPPY GO持續犒賞卡友，即日起攜手電商業者再祭雙12年終壓軸兌點優惠，乘勝追擊瞄準剁手族。

遠傳friDay購物主打40點換60元購物金搶攻年終兌點熱潮；momo購物網祭出不限金額兌點即抽12點，兌點2次最高抽1,200點；松果購物則推兌點筆筆回饋10點，兌點達指定門檻再抽1,212點，要讓卡友在年終最後一波大檔兌好累滿。

鼎鼎聯合行銷顧客經營事業部副總經理李明城表示，第四季是消費者歲末年終犒賞自己的時刻，隨著汰舊換新的需求升溫，卡友也更懂得聰明消費，在購物大檔雙重累積點數。根據卡友於遠傳friDay購物的消費數據顯示，雙11檔期的累計消費金額較去年同期成長五成，每人平均消費更高達8,000元以上，使得平均每次消費累積的點數也成長近七成，一舉創下亮眼成績，因此HAPPY GO也把握年終最後一波大檔推出眾多兌點優惠，再掀歲末購物高峰。

遠傳friDay購物為迎接年終最大兌點熱潮，即日起至12/23再推出最受卡友歡迎、使用門檻也最低的40點兌60元購物金優惠，雙12活動期間消費滿5,000元再抽美國AOC 55吋萬元電視機，12/12～13限時二天凡消費滿1,200元再抽整車商品0元；遠東銀行信用卡也提供「刷卡滿額禮」和「瘋狂網購月活動」二大優惠，單月累積消費滿5,000元即回饋150元，12/12和12/22二天刷卡單筆消費滿1,212元再回饋121元。

HAPPY GO也結合momo購物網延續網購戰火，雙方大手筆年終加碼，共計超過9,000名中獎機會，即日起至12/14不限消費金額使用點數折抵帳單就抽HAPPY GO點數12點，共回饋4,000名，累計兌點達2次還有機會獲得1,200點；12/12當日限定，凡兌點達12,000點即抽12,000點，讓卡友獨享尊榮，獲得點數全額返還的機會；另有新戶專屬好康，活動期間首次兌點再抽120點。

HAPPY GO另攜手松果購物即日起至12/16推凡消費使用點數折抵訂單，不限金額即享筆筆回饋10點，單筆兌點達400點，筆筆回饋20點，消費累計兌點達指定門檻800點，加碼抽1,212點。

(工商 )