彰化市晚間全壟罩在雜草火警的煙霧與惡臭中，令市民惱怒憤慨。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

台中市大肚山墓地和大肚溪沿岸雜草近日不斷起火悶燒，在東北季風吹拂下，濃煙惡臭不斷往彰化市飄散，8日晚間彰化市網友再度貼文「又燒起來了」，大肚溪雜草早已一連悶燒好多天，讓彰化市民連日作嘔、居家環境充滿惡臭與煙塵草灰，忍不住怒吼，「快臭死了，相關單位不知道嗎？」

冬季氣候乾燥且東北季風強勁，而大肚山墓地雜草、與大肚溪沿岸乾燥雜草，在風勢助長火勢之下，近日來火警頻傳，根本無法完全撲滅，讓彰化市民飽受空汙、惡臭之苦；尤其是最接近烏日、大肚區的國聖里、寶廍里、古夷里和阿夷里等里民，幾乎都籠罩在濃煙與惡臭之中。

今晚臉書社團「彰化人大小事」有網友貼文「又燒起來了！大肚溪床 。」引發彰化市民深夜怒吼，深夜遠處熊熊火光，臭味全往彰化市飄散，紛紛痛批抱怨「我陽台的衣服全煙燻味！」、「滿滿都煙」、「明天住家又是滿地草灰了！」更有人質疑「白天空氣糟，入夜後更糟」。是無法檢舉？還是講也沒用？

有網友指出，今年乾旱，草長得特別快，冬季天乾物燥特別容易引發雜草火警，偏偏台中市消防車無法下到大肚溪案滅火，只能放任他不斷延燒，實際上這野火至少已連燒3天了。

彰化市網友無奈，沒想到台化關廠轉型4年多，居然又因為墓地和大肚溪（即烏溪）雜草火警連日惡臭，搞得煙霧迷漫、烏煙瘴氣，怒吼「都沒人能想想辦法嗎？」

(中時新聞網)