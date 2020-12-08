富比世公布全球百大權勢女性 蔡總統名列37 23:402020/12/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國「富比世雜誌」今天公布2020年「全球百大最有權勢女性」排行榜，蔡英文總統今年位居第37名。富比世在簡介中指出，蔡英文領導台灣度過疫情危機，被視為全球典範。 德國總理梅克爾蟬聯這項排行榜的榜首，曾任國際貨幣基金（IMF）執行長的現任歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）排名第2，美國副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）排第3。 加強台美日互動 蔡英文盼三方攜手因應挑戰 看好穀保王牌林昱珉能旅外 陳冠宇讚賞甩臂姿勢 (中央社) #全球 #富比世 #排行榜 #美國 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低利時代 優質債攻守兼備 04:092020/12/08 投資理財 竹科40周年園慶 見證台灣科技產業發展 09:202020/12/08 財經 世界人權日舉辦「人權阿普貴」 蔡英文、陳菊將啟動人權會LOGO 17:462020/12/08 政治 開放萊豬想換利遭美方打臉 國民黨籲蔡政府收回成命 12:072020/12/08 政治 天祐台灣 有陸這個商場好兄弟 04:092020/12/08 產業財經 藍委爆蘇揆曾痛罵蔡英文半小時 蘇貞昌：現在我跟總統無話不談 09:272020/12/08 政治 《科技》Yahoo奇摩台灣十大新聞事件 榜首萊劑美豬 13:582020/12/08 財經 蔡政府對美國將心比心 呂謦煒質疑：不關心台灣人健康？ 12:092020/12/08 政治 國際熱門新聞 川普恐翻盤？美情報頭子：還不一定有拜登政府 - 國際 蘋果創辦人賈伯斯超正小女兒謀生 洗泡泡澡火辣自拍 - 國際 涉嫌影響大選已違法！白宮經濟顧問被抓包了 - 國際 拜登介紹抗疫團隊 承諾上任百日施打一億劑疫苗 - 國際 - 中央社 可能來自澳洲？環球時報揭武漢新冠病毒起源 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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