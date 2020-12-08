美國「富比世雜誌」今天公布2020年「全球百大最有權勢女性」排行榜，蔡英文總統今年位居第37名。富比世在簡介中指出，蔡英文領導台灣度過疫情危機，被視為全球典範。

德國總理梅克爾蟬聯這項排行榜的榜首，曾任國際貨幣基金（IMF）執行長的現任歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）排名第2，美國副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）排第3。

(中央社)